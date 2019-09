Tunisie: météo pour mardi 10 septembre 2019

La situation météorologique reste favorable, dans la soirée du lundi 09 et la journée de mardi 10 septembre 2019, à la chute de pluies sur la plupart des régions. Ces pluies seront temporairement orageuses et localement intenses avec des chutes de grêle par endroits et des coups de foudre, a précisé l’Institut national de la météorologie.

Les quantités de pluie seront comprises entre 30 et 50 mm et pourraient atteindre localement, 80 mm dans les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Siliana et les régions Est du pays.

Ce temps pluvieux se poursuivra demain mardi 10 septembre 2019 dans la plupart des régions. Les pluies seront orageuses et temporairement intenses surtout sur le nord et les régions Est du pays.

Des vents forts dépassant temporairement 80 km/h en rafales sont à craindre sous orages.