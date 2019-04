Tunisie: météo pour mercredi 1er mai 2019

Les services de la météo annoncent pour mercredi 1er mai 2019, des pluies résiduelles durant la matinée sur le Sud-Est puis temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront parfois abondants l’après-midi sur le centre Ouest avec orages et pluies isolées.

-Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud; assez fort de 20 à 40 km/h sur le sud et faible à modéré de

15 à 30 km/h ailleurs.

-Mer agitée à peu agitée dans le golfe de Gabès et peu agitée sur les autres zones.

-Températures maximales évoluant entre 19 et 23°C sur les régions côtières et les hauteurs, entre 24 et 28°C ailleurs et atteignant 30°C sur l'extrême sud.