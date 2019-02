Tunisie: météo pour mercredi 27 février 2019

Selon les prévisions de l'Institut national de météorologie pour ce mercredi 27 Février 2019, des bancs de brume et de brouillard feront leur apparition et seront localement denses le matin avec formation de gelée blanche puis temps passagèrement nuageux, les nuages seront parfois abondants sur l'extrême sud avec pluies isolées.

-Vent de secteur Nord fort de 40 à 60 km/h près des côtes et modéré de 20 à 35 km/h à l'intérieur du pays.

-Mer houleuse sur le golfe de Gabès et houleuse à très agitée ailleurs.

-Températures en légère hausse et les maximales seront comprises entre 09 et 14°C sur les hauteurs Ouest et entre 14 et 19°C ailleurs.