Tunisie: météo pour samedi 23 mars 2019

Selon l’Institut national de la météorologie, la situation météorologique sera, samedi 23 mars, favorable à des chutes de pluies sur la plupart des régions. Ces pluies seront parfois orageuses et en quantités localement importantes l’après-midi sur le Nord et le Centre notamment sur la région du sahel, Kairouan, Zaghouan, Siliana, le Cap Bon, le Grand Tunis et Bizerte avec des cumuls journaliers compris entre 30 et 50 et atteignant localement 80 mm avec chutes de grêle par endroits.

Des Vents forts seront enregistrés près des côtes et lors de l’apparition des nuages orageux. La mer sera agitée à agitée au Nord et sur le golfe de Hammamet.

Températures maximales comprises entre 14 et 18°C sur le nord et le centre , voisines de 12°C sur les hauteurs ouest et entre 16 et 21°C sur le sud.