Tunisie : pas de pluie vendredi 13 septembre 2019

Selon les prévisions météo, le temps sera vendredi 13 septembre 2019 localement brumeux durant la matinée puis passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays.

Vent de secteur Est assez fort à fort de 40 à 60 km/h près des côtes Nord et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer très agitée sur la zone de Serrât et dans le golfe de Gabès et houleuse sur les autres côtes.

Températures maximales comprises entre 28 et 32°C sur les régions côtières et les hauteurs, entre 33 et 38°C ailleurs et atteignant 40°C sur l’extrême sud