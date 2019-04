Tunisie: pas de trains les 24 et 25 avril 2019

La Fédération générale des chemins de fer a annoncé une grève de deux jours (24 et 25 avril 2019) à partir d’hier soir à minuit, rapporte l'agence TAP qui cite le secrétaire général de la fédération, Larbi Yaacoubi.

Cette grève qui touchera toutes les lignes ferroviaires intervient, a-t-il dit, en raison de "l'absence de volonté politique et de l’incapacité de l'Etat de faire face aux "sit-in criminels" et aux "barons transportant le phosphate par camions".

Il a ajouté que la grève intervient en riposte à la non ouverture de la ligne 13 reliant Sfax, Gafsa et Tozeur fermée depuis 2012, estimant que cette fermeture a causé d'énormes pertes estimées à plus de 470 millions de dinars en 2017.

Selon la même source 102 sit-in ont été observés au niveau de cette ligne entraînant la perte de 359 journées de travail.