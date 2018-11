Tunisie, prélèvement députés absents: 81 mille dinars et non 81 dinars

Contrairement à ce qui a été rapporté par Al Bawsala et répercuté par les médias, l'Assemblée des Représentants du Peuple affirme avoir prélevé plus de 81 mille dinars à 17 députés absents lors des séances plénières et des travaux des commissions de Juillet 2017 à Juillet 2018 et non 81 dinars seulement.

L'ARP a, en effet, expliqué que l'information diffusée par Al Bawsala dans son rapport annuel est fausse considérant que c'est illogique de prélever 81 dinars, uniquement, des bourses des députés.