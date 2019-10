Tunisie: Quelle rente viagère pour les présidents à la retraite ?

Avec la fin de bail de Mohamed Ennaceur à Carthage, nous avons trois anciens présidents qui sont aujourd’hui à la retraire. Ils étaient tous intérimaires, et non élus. Il s’agit de Foued Mebazaa( 15 janvier-13 décembre 2011), Moncef Marzouki( 13 décembre 2011-31 décembre 2014) et Mohamed Ennaceur( 25 juillet 23 octobre 2019). Tous les trois ont droit à leur retraite.

Il faut rappeler que la loi 88-2005 du 27 septembre 2005 promulguée par l’ancien président Ben Ali et dont il n’a pas bénéficié, accordait des avantages exorbitants au président de la République après la fin de ses fonctions. Elle a été abrogée sur proposition de Feu Béji Caid Essebsi. Elle a supprimé les indemnités qui se rapportent à l’exercice de la fonction et dont continuent à bénéficier le président à la retraite comme celle de la représentation. De ce fait, la rente viagère a été réduite des deux tiers pour tomber à 10.000 dinars bruts au lieu de 30.000dinars avant. Il est de même de l’indemnité de logement qui a été limitée à 3.000 dinars.

Pour les autres avantages, le président retraité n’aura plus à sa disposition une multitude de voitures et un nombre illimité d’agents, avec des contingents de carburants dépassant les 2.000 litres. Une seule voiture, de10 à 16 chevaux de puissance fiscale est dorénavant, mise à sa disposition avec un chauffeur, un contingent de carburants de 500 litres et un seul domestique. Sa sécurité et celle de sa femme et de ses enfants mineurs est assurée par le ministère de l’intérieur en Tunisie et les ambassades de Tunisie à l’étranger. En cas de décès, sa femme et ses enfants mineurs bénéficient d’une rente viagère conformément à la loi en vigueur dans la fonction publique. Il bénéficie, en outre, tout comme sa femme et ses enfants mineurs, de la gratuité de soins dans l’hôpital militaire.

La rente viagère sera systématiquement suspendue au cas où le président retraité est élu ou nommé dans une autre fonction ou il aura une occupation rémunérée.