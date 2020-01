Tunisie: Qui est Ilyes Fakhfakh?

Elyes Fafakh a été désigné, ce lundi 20 janvier 2020, par le président de la République, Kais Saied, pour former le nouveau gouvernement.

Né en1972 à Tunis, Fakhfakh est un ingénieur et un homme politique tunisien.

Il a occupé le poste de ministre du Tourisme de 2011 à 2013 et des Finances de 2012 à 2014, au sein du gouvernement Hamadi Jebali.

Il a occupé également cette dernière fonction au sein du gouvernement Ali Laarayedh.

Il a commencé à travailler, à l'âge de 27 ans, au sein de Total : il y est chargé de résoudre des problématiques techniques et organisationnelles complexes dans des sites européens, américains et asiatiques.

Entre 2004 et 2006, il a occupé le poste de directeur des opérations d'un nouveau site industriel de Total en Pologne.

Il est devenu ensuite directeur général d'une société industrielle tunisienne spécialisée dans les composants automobiles à l'exportation, laquelle appartient à un grand groupe hôtelier.

Il a participé à l'accroissement du groupe, notamment au niveau international.

En 2019, il s'est présenté au premier tour de l'élection présidentielle.