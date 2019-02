Tunisie : Samir El Wafi condamné à 16 mois de prison ferme

La sixième chambre du tribunal de première instance de Tunis a condamné l’animateur de télévision Sami El Wafi à un an et 4 mois de prison pour blanchiment d'argent et escroquerie. El Wafi fait l’objet d’une plainte déposée par la veuve d'un homme d'affaires et son fils l'accusant de les avoie soulagés d'un montant de 800 mille dinars, en contrepartie de l'intervention du journaliste auprès de parties officielles afin d'obtenir un permis de vente et distribution d'alcool.

Toutefois, l’animateur ne retournera pas en prison puisqu’il a déjà purgé sa peine. Intervenant sur les ondes de Mosaïque FM, son avocat a confirmé l'information et a déclaré que son client va interjeter appel contre sa condamnation.