Tunisie : situation chaotique à l’aéroport Tunis Carthage  

En raison de la grève générale décrétée par l’UGTT, l'aéroport Tunis Carthage a connu, ce jeudi 17 janvier 2019, une situation chaotique. Les passagers venus nombreux ont été surpris par l’annulation de leurs vols. Ils contestent l’exception accordée aux supporters du Club Africain qui se pu s’envoler au Caire. Alors que la compagnie Tunisair a déjà publié, hier, un communiqué informant les passagers qu’ils ont la possibilité de modifier leur réservation gratuitement pendant une semaine.

Et comme nous l’avons déjà publié dans un précédent article, la grève qui concerne également les contrôleurs aériens, affecte énormément le trafic dans les aéroports du pays et notamment celui de Tunis Carthage où plusieurs rotations sont annulées par la compagnie Tunisair. Ainsi les vols à destination des aéroports Paris-Orly, Londres-Gatwick, Rome, Alger, Bologne, Genève, Conakry, Niamey, Nouakchott, Djeddah ou Médine. Air France a supprimé deux vols vers la capitale tunisienne au départ de CDG et la low cost. Transavia deux autres au départ de Lyon et d’Orly, tandis que les rotations de la compagnie saoudienne Saudia Airlines depuis Médine et Emirates depuis Dubaï sont également affichées en rouge.