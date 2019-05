Tunisie: Soufien Toubal appelle les partis progressistes à coordonner lerus efforts

Le mouvement Nidaa Tounes (faction Hammamet/Sofiene Toubel) a appelé tous les partis démocratiques, centristes et progressistes à entamer des concertations sérieuses et à coordonner les efforts en vue des prochaines échéances électorales dans le but de “préserver le projet national” moderniste.

“Ce projet ne peut se réaliser que dans le contexte du rassemblement”, lit-on dans une déclaration publiée, samedi, sur la page officielle du bloc parlementaire de Nidaa Tounes.

D’autre part, le parti exhorte ses adhérents à s’unir autour de la direction légitime du mouvement et de resserrer les rangs pour faire réussir les prochaines échéances électorales.

Le parti affirme continuer d’œuvrer sérieusement pour unifier la famille nidaiste, sans exclusion aucune, surtout que le dernier congrès du parti a “tranché toutes les questions ayant entrainé des dissensions” au sein du parti.

Vendredi, Sofiene Toubel a déclaré avoir reçu une correspondance des services du ministre des Relations avec les Instances constitutionnelles, la Société civile et des Droits de l’Homme, dans laquelle le département déclare avoir accepté le dossier qu’il avait déposé concernant le dernier congrès du parti.

Deux directions avaient émané du congrès électif de Nidaa Tounes, organisé les 6 et 7 avril dernier à Monastir et dont les travaux ont été émaillés de conflits. Sofiène Toubel a été élu président du comité central de Nidaa Tounes, à Hammamet, alors que Hafedh Caïd Essebsi a été porté à la tête de ce même comité, à Monastir.

A la mi-avril, les deux présidents élus à la tête du comité central ont déposé, chacun de son côté, le dossier relatif à son élection auprès des services de la Présidence du gouvernement.