Tunisie : Suppression du ministère de la fonction publique

La publication dans le dernier numéro du JORT( N°26 du 27 mars 2020) d’un décret gouvernemental porta suppression du le ministère de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques et le rattachement de tous ses services à la présidence du gouvernement, a suscité beaucoup de réactions. Ce ministère créé en novembre 2018, était dirigé par Kamel Morjane. Il a changé de nom dans le gouvernement formé par Elyès Fakhfakh pour devenir le ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption avec à sa tête Mohamed Abbou en tant que ministre d’état auprès du chef du gouvernement.

Abbou a précisé dans des interventions sur les ondes de certaines radios qu’une note circulaire du chef du gouvernement a listé les services qui sont rattachés au ministère. En attendant, un projet de décret a été préparé et soumis pour avis au Tribunal Administratif. Il porte sur les attributions du nouveau ministère.

Selon Abbou, ces attributions seront plus larges que celles qu’il avait réclamées en 2012