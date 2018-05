Tunisie Telecom et TMI développent des synergies pour mieux servir leurs clients B2B en Tunisie et en Afrique

Un protocole d’entente entre l’ opérateur leader Tunisie Telecom et « TMI » l’un des plus grands intégrateurs de solutions informatiques, réseaux et sécurité a été signé le mercredi 02 mai 2018 au siège de Tunisie Telecom.

Ce protocole d’entente B to B vise à conforter les positions respectives de Tunisie Telecom et de TMI, en s’unissant pour offrir une plus grande offre de produits de télécommunications et d’ infrastructure IT, IP et sécurité, afin de répondre aux besoins du marché local ainsi que le marché africain.

Le protocole de signature a été finalisé coté TMI par son président-directeur général Monsieur Mondher Ben Ayed et coté Tunisie Telecom par son président-directeur général Monsieur Mohamed Fadhel Kraiem.