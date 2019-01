Tunisie : voici les points de désaccord entre le gouvernement et l'UGTT

Les négociations entre le gouvernement et l’UGTT sur les augmentations salariales n’ont pas abouti à un accord final. Après une réunion de plus de sept heures au niveau de la commission 5+5, les deux parties ont buté sur des oints jugés non négociables par la centrale syndicale.

Le gouvernement a accepté de faire bénéficier les agents de la fonction publique d’une augmentation entre 180 dinars et 136 dinars sur deux ans. Mis c’est au niveau de la date d’effet que les négociations ont achoppé. L’UGTT propose octobre 2018 pour la première tranche et mai 2019 pour la deuxième. Alors que le gouvernement propose les dates de décembre 2018 et de janvier 2020. Il a excepté les retraités de la fonction publique de ces augmentations. Ce que l’UGTT a catégoriquement rejeté. Les retraités au nombre de 800.000 ont servi l’Etat et ne doivent pas être sacrifiés.

A la suite de cet échec, la grève générale aura lieu comme annoncé jeudi 17 janvier 2019.