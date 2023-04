Un don japonais pour la création d’un centre de formation en métiers de production et transformation laitière à Béja

La cérémonie de signature du contrat de don du « Projet de Création d’un Centre de Formation en Métiers de Production et Transformation Laitière à Béja », a eu lieu le 24 mars 2023, au profit de l’Association Tunisienne de Festival des Fromages de Béja et de Promotion du Patrimoine.

Le contrat de don a été signé par Son Excellence Monsieur OSUGA Takeshi, Ambassadeur du Japon en Tunisie et Madame Viktoria DANILKO, Présidente de l’Association.

Le projet vise à aménager le local de l’Association et à fournir les équipements nécessaires pour que les femmes et les jeunes du gouvernorat de Béja puissent obtenir l’opportunité d'apprendre les techniques de transformation des produits laitiers, l’une des spécialités de la Région. La Tunisie fait face aux difficultés autour de la production laitière en raison de la flambée des prix internationaux des céréales, d’où vient la nécessité de réaliser la valeur ajoutée de produits dérivés en termes de la qualité et la diversification des produits.

Le don aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine a été instauré en 1996 pour que les ONGs et les collectivités locales puissent répondre rapidement et efficacement à divers besoins de développement, bien que la taille du projet soit relativement petite.

Les organisations éligibles sont celles à but non lucratif, telle que les ONGs, les collectivités locales, les établissements éducatifs tels que les écoles primaires et secondaires, et les établissements médicaux. Le don vise à l’amélioration des besoins humains fondamentaux comme la construction d’écoles primaires et secondaires, l’aménagement d’équipements médicaux dans les hôpitaux, et le forage de puits.

Le nombre total de projets réalisés, en ce sens, est de l’ordre de 136 projets depuis 1996, dont :

- Gestion intégrée et durable des déchets ménagers (Gouvernorat de Sousse) ;

- Aménagement de la ferme thérapie (Gouvernorat d l'Ariana) ;

- Acquisition d’un minibus (Gouvernorat de Monastir) ;

- Acquisition d’un minibus et des équipements de kinésithérapie (Gouvernorat de Médenine) ;

- Acquisition d’un minibus (Gouvernorat de Sfax).