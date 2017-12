Un nouveau rebondissement dans l'affaire de Soufiane Chourabi et Nadhir Ketari!

Un nouveau rebondissement dans l'affaire des deux journalises Soufiane Chourabi et Nadhir Ketari disparus en Libye depuis le 8 septembre 2014. En effet, la chaine de télévision libyenne 218 a diffusé une «dépêche secrète de sécurité », envoyée par la police arabe et internationale «Interpol » -bureau de Tunis, au chef des enquêtes pénales, en date du 12/07/2017 révèle que les autorités tunisiennes sont en possession d'importantes informations sur le sort des deux journalistes.

Selon le document qui apporte de nouveuax éléments, « les journalistes enlevés sont détenus par des groupes armés depuis un certain temps, entre Syrte et Beni Walid dans un palais qui était la propriété de Seïf Al Islam Al Kaddhafi et qui, depuis a été transformé en prison. » Toujours selon le document dont une copie a été publiée par la chaine Nessma TV, Soufiane et Nadhir « sont encore vivants ».