Un taux de croissance de 2.1% au 2ème trimestre 2017

Le taux de croissance s'est établi à 2,1% au cours du deuxième trimestre de l'année 2017 contre 1,7% au cours du deuxième trimestre de la même année, a annoncé, mercredi, l'Institut national de la statistique (INS).

Selon l’INS, le Produit intérieur brut (PIB) a enregistré une croissance de 0,7% au cours du troisième trimestre en comparaison avec le deuxième trimestre de 2017.

Ces résultats sont dus, selon l'INS, à une hausse de 2,8% enregistrée dans le secteur des industries manufacturières et les services marchands (4%) contre une importante régression de 3,3% dans le secteur des industries non manufacturières, suite à une baisse continue de 21,6% du secteur de l’extraction du pétrole et du gaz naturel.

Evolution de 2,8% de la valeur ajoutée dans les industries manufacturières

La hausse de la valeur ajoutée dans les industries manufacturières enregistrée au cours du troisième trimestre de 2017 est expliquée par la croissance de la majorité de ses filières, à l'instar des industries agricoles et agroalimentaires ( 3,4%), des industries chimiques ( 5,1%), des industries mécaniques et électriques ( 2,8%) et de l’industrie de bâtiment, de la céramique et du verre ( 3,2%) ainsi que du secteur du textile- habillement et chaussures ( 3,2%). Sur cette base, le taux de croissance dans le secteur s’est élevé à 2,8% au cours du troisième trimestre 2017, en comparaison avec la même période de l’année précédente et de 2% par rapport au premier trimestre.

Régression continue du secteur des industries non manufacturières

La valeur ajoutée du secteur des industries non manufacturières a régressé de 3,3% au cours du troisième trimestre de 2017 en comparaison avec la même période de 2016. Cette régression est due à une baisse continue de 21,6% dans le secteur de l’extraction du pétrole et du gaz naturel. Ainsi la moyenne de la production journalière du pétrole est passée de 46,5 mille barils à 37,5 mille barils, en dépit d’une importante évolution de 39, 6%, dans la production des mines ainsi qu’une hausse de 7,8%, dans la production de l’électricité.

Poursuite de la tendance haussière observée dans le secteur des services marchands

Le secteur des services marchands a enregistré au cours du troisième trimestre de l’année 2017 une croissance de 4% en comparaison avec la même période de l’année dernière. Cette hausse est expliquée par l’accroissement de la valeur ajoutée de tous ses secteurs, tels que le secteur des services du transport qui a évolué de 6,4% ainsi que celui des services hôtelers, de la restauration et des cafés qui s’est accru de 7,6%. De même, la progression de la valeur ajoutée a concerné le secteur des services financiers (3,7%) et les services des télécommunications ( 2,6%). La croissance du secteur des services non marchands (services rendus par l’administration) est maintenue au niveau de 0,2% par rapport au troisième trimestre de 2016.

Evolution du secteur de l’agriculture et de la pêche

La valeur ajoutée du secteur agricole et de la pêche a augmenté de 2% au cours du troisième trimestre 2017.

Il y a lieu de signaler que la croissance dans ce secteur a été actualisée au cours des 1er et 2ème trimestres de 2017 sur la base des statistiques actualisées du ministère de l’Agriculture et de la Pêche, en se basant sur les résultats des récoltes agricoles, telle que la production des céréales, estimée cette année à 16,2 millions de quintaux contre 19,4 millions quintaux prévus auparavant.