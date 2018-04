Une bonne couverture de la campagne électorale, selon la Haica

« Les résultats préliminaires d’observation de la couverture médiatique de la campagne électorale des municipales 2018 étaient positifs », a estimé, jeudi 26 avril 2018, le président de la Haute autorité indépendante pour les élections (HAICA), Nouri Lejmi.

« Les médias ont obéi aux dispositions de la décision commune de la HAICA et de l’Instance supérieure indépendante pour les élections fixant les règles et procédures de la campagne électorale municipale et locale dans les médias audiovisuels », a-t-il déclaré à l’agence TAP.

A l’exception de la bavure commise par la chaîne de télévision privée « Nessma », avant le démarrage de la campagne électorale, la plupart des violations étaient mineures.

La HAICA avait infligé une amende de dix mille dinars à « Nessma TV » pour avoir diffusé, le 10 avril courant, sur son site électronique, un spot publicitaire en faveur du parti Nidaa Tounes.

« Il s’agit là d’un cas de publicité politique », a lancé Lejmi.

« La plage horaire dédiée aux listes indépendantes dans les médias était de 36% de l’ensemble du temps alloué à l’ensemble des listes en lice », a-t-il indiqué.

« La plupart des violations étaient en rapport avec l’article 27 de la décision commune », a-t-il souligné, rappelant que cet article « interdit tout discours officiel ou intervention médiatique s’apparentant à la propagande électorale émanant de la présidence de la République, de la présidence du gouvernement, du parlement ou des conseils régionaux et municipaux ».

D’après Nouri Lejmi, « une mise en demeure a été adressée aux médias ayant commis ces infractions pour remédier aux erreurs ».

Dressant mercredi les résultats préliminaires d’observation de la couverture médiatique de la campagne électorale pour les municipales 2018 à sa première semaine (du 14 au 20 avril 2018), la HAICA a fait état du respect du principe du pluralisme politique dans les médias audiovisuels.

« La plage horaire allouée aux acteurs politiques (candidats ou non candidats aux municipales) dans la radio nationale tunisienne (incluant les radios régionales) était élevée », a-t-il souligné, faisant remarquer qu’environ 86 heures ont été allouées à la couverture de la campagne électorale dans l’ensemble des radios tunisiennes (publiques et privées).

Les chaînes de télévision publiques et privées ont consacré 25 heures et 14 minutes à cet effet, a-t-il ajouté.

Selon Nouri Lejmi, les partis politiques ont bénéficié de 70% du temps global alloué aux acteurs politiques dans les télévisions, alors que les membres du gouvernement en ont bénéficié de 24%.

« 89% du temps ont été alloués aux partis politiques dans les stations radiophoniques et 8% au gouvernement », a-t-il ajouté.

La télévision nationale a assuré la couverture de la plupart des types de listes en lice : 28 listes indépendantes, 14 listes partisanes et 2 listes de coalition. Elle a également respecté le classement prévu par la décision commune en termes de plages horaires.

Le rapport sur les résultats préliminaires d’observation de la couverture médiatique de la campagne électorale a aussi fait état d’une absence quasi-totale de la campagne électorale sur les chaînes de télévisions privées « Nessma TV » et « El-Hiwar Ettounsi ».

« Nessma TV a dédié quelque secondes à cet effet », a-t-il dit.

La chaîne de télévision privée « Hannibal TV » a consacré environ 58 minutes à la campagne électorale municipale, a-t-il indiqué, faisant remarquer que ce temps de diffusion a été réservé principalement aux partis politiques.

Le rapport a porté sur la couverture médiatique assurée par 5 chaînes de télévision (Wataniya I, Nessma TV, El-Hiwar Ettounsi, Attessiaa et Hannibal) et 9 stations radiophoniques dont 5 publiques (Radio Tunis, Radio Sfax, Radio Monastir, Radio Kef, Radio Gafsa et Radio Tataouine) et 4 privées (Shems FM, Mosaïque FM, Jawhara et Sabra FM).

Selon l’unité d’observation de la HAICA, 6 heures ont été allouées quotidiennement à la campagne électorale des élections municipales.