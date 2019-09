Une catastrophe évitée de justesse à Zaghouan

Une catastrophe a été évitée de justesse après la collision d’un poids lourd avec un pylône électrique à haute tension dans la principale artère de la ville de Zaghouan lorsque le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule à cause des freins à air comprimé qui ont lâché, rapporte le correspondant de l’agence TAP.

Le véhicule hors de contrôle est sorti de la route et s’est dirigé vers la droite de la chaussée en direction des locaux commerciaux et des habitations avant de percuter le pylône qui a empêché le véhicule d’atteindre un café situé tout près dont les clients ont fui dans la précipitation ainsi que les passants qui se trouvaient à proximité, a constaté le correspondant de l’agence TAP sur place.

L’accident a provoqué une grande frayeur et une tension dans l’avenue principale de la ville, entraînant la coupure de l’électricité dans les magasins et les logements de plusieurs quartiers voisins et perturbant la circulation dans la ville de Zaghouan.