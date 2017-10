Une femme élue doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales

Une femme a été élue doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales. Il s’agit de Neila Chaabane Hammouda, née à Gabes le 02 septembre 1961, succède à ce poste à Lotfi Chedly qui a terminé son bail de huit ans à la tête de cette institution universitaire.

Chaabane qui est la deuxième femme, après Kalthoum MEZIOU (Avril 1999 - Avril 2002) à assumer cette responsabilité, et qui a été entre autre secrétaire d’état à la femme et à la famille dans le gouvernement Mehdi Jomaa, est maitre de conférences agrégée en droit public. Elle a été vice-doyen en 2013 et chef d département en droit public en 2011. Elle a, également, fait partie de la commission nationale d’investigation sur la corruption et la malversation, présidée par feu Abdelfettah Amor, le premier doyen de cette faculté (Septembre 1987 - Avril 1993). Elle est présidente de l’association tunisienne de Sciences administratives en 2014.