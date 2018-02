Véto russe contre la condamnation de l’Iran

Les États-Unis ont échoué lundi à épingler l’Iran à l’occasion d’un renouvellement annuel de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies au Yémen, lors d’une séquence diplomatique tendue qui a consacré une double victoire russe.

Cet embargo sur les armes décrété en 2015 pour le Yémen expirait lundi soir.

Pendant plusieurs jours, les diplomates ont négocié d’arrache-pied pour obtenir un compromis évitant un veto russe à un texte rédigé par le Royaume-Uni.

À l’initiative de Washington, le projet initial prévoyait de « condamner » l’Iran pour avoir laissé des missiles de fabrication iranienne arriver jusqu’aux rebelles « houthis » au Yémen.

Lors du scrutin, la Bolivie vote aussi contre, la Chine et le Kazakhstan s’abstiennent, les 11 autres membres approuvant la résolution. Pour une adoption, il faut au moins neuf voix pour sur les 15 du Conseil de sécurité et aucun veto des cinq permanents (États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni).

Au Yémen, l’Arabie Saoudite sunnite, grand rival de l’Iran chiite dans la région, dirige depuis 2015 une coalition arabe soutenant le gouvernement yéménite exilé dans le sud et qui lutte contre les rebelles « houthis ». Cette guerre accompagnée de la pire catastrophe humanitaire actuelle au monde, selon l’ONU, a fait plus de 9200 morts, en majorité des civils, et poussé le pays à la famine.

Source AFP