Voici les contours du remaniement ministériel

Selon des sources, généralement dignes de foi, le chef du gouvernement devrait annoncer le remaniement ministériel à la fin de cette semaine. Ce remaniement toucherait une dizaine de départements dont deux ministères régaliens, la justice et l’intérieur, en plus de la suppression des deux secrétariats d’état à la jeunesse et aux Tunisiens à l’étranger.

Toujours selon ces sources, les autres ministères concernés seraient les finances, le transport, la santé, l’environnement, la femme et la famille, la jeunesse et sport, l’emploi et la formation professionnelle, les domaines de l’état, les relations avec les instances constitutionnelles.

Certains ministres seraient mutés dans d’autres départements et au moins un secrétaire d’état serait promu. Alors que trois députés femmes feraient leur entrée au gouvernement.