Washington suspend la délivrance des visas aux ressortissants turcs

L'ambassade américaine à Ankara a annoncé, dimanche 8 octobre, la suspension immédiate de la délivrance de visas, hors visas d'immigration, dans toutes les missions diplomatiques américaines en Turquie, sur fonds de tensions liées à l'arrestation d'un employé du consulat d'Istanbul mercredi.

Pour « réévaluer l'engagement » des autorités turques à assurer la sécurité des missions et de ses employés et « afin de limiter le nombre de visiteurs qui se rendent à nos ambassade et consulats le temps de cette évaluation, nous suspendons immédiatement tous les services autres que les visas d'immigration », a indiqué l'ambassade dans un communiqué.

Cette décision survient après l'arrestation mercredi d'un employé local du consulat d'Istanbul pour des liens présumés avec les putschistes à l'origine du coup d'État avorté de juillet 2016.

Selon un communiqué publié jeudi sur le site de l'ambassade à Ankara, le gouvernement américain s'est dit « profondément troublé » par cette arrestation et a déploré des fuites distillées « par des sources gouvernementales turques » dans la presse sur l'arrestation de l'employé, estimant que cela revenait « à lui faire un procès dans les médias et non pas devant un tribunal ».