Xoom s'associe à Ria Money Transfer pour accélérer son expansion mondiale dans 86 pays

Xoom, le service international de transfert d'argent de PayPal, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Ria, filiale d'Euronet Worldwide et chef de file mondial des remises de fonds, pour offrir aux clients de Xoom un service de collecte de fonds sur plus de 150 000 sites de réseaux internationaux. Grâce à ce partenariat, Xoom accroît de manière significative son empreint en Europe de l’Est et en Afrique, de sortes que ses clients aux États-Unis puissent désormais envoyer de l’argent dans 70% des pays du monde, en allant simplement en ligne ou en utilisant un téléphone portable.

« Notre partenariat avec Ria nous permet de développer notre présence mondiale et d’augmenter considérablement nos services dans la diaspora africaine et en Europe de l’Est, ce qui représente une étape majeure pour Xoom », a déclaré Julian King, Vice-Président et Directeur Général de Xoom. « Grâce à cette expansion, Xoom offre désormais des services dans plus de 130 pays, y compris de nombreux pays ayant un accès limité aux services de transfert de fonds numériques. Ces clients disposent désormais d'un moyen rapide, sécurisé, fiable et pratique d'envoyer de l'argent à leurs proches partout dans le monde. »

« Ria a développé un réseau physique étendu et un programme de conformité de premier ordre, ainsi qu'une technologie de pointe », a ajouté Juan Bianchi, Président et PDG de Ria. « Le partenariat de Ria avec Xoom est un autre bon exemple de la manière dont les principaux atouts d'Euronet peuvent aider d'autres sociétés de financement et de paiement à améliorer leur proposition de valeur et à accélérer leur mise sur le marché dans notre secteur en évolution rapide ».

Créé en 2001 et acquis par PayPal en 2015, Xoom est un moyen rapide et sécurisé d’envoyer de l’argent, de payer des factures et de recharger des téléphones pour les proches dans plus de 130 pays. Ces envois de fonds constituent une bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes dans le monde et sont utilisés pour payer, entre autres, les factures de services publics, les soins de santé, les frais d’études et les urgences. En fournissant des options de paiement rapides et sécurisées permettant aux clients d’envoyer de l’argent de manière transparente en ligne ou via un appareil mobile, PayPal et Xoom contribuent à étendre et à améliorer la santé financière de millions de personnes dans le monde.

Pour envoyer de l'argent au niveau global en quelques étapes simples, veuillez télécharger l'application mobile de Xoom sur Android et iOS ou visiter le site web xoom.com.