Yassine Ayari est rentré sans être inquiété

Le nouveau député Yassine Ayari élu lors des élections législatives partielles dans la circonscription d’Allemagne, est rentré ce samedi 3 février en Tunisie. Il a été accueilli par ses « fans » à l’aéroport Tunis Carthage. Il doit prêter serment devant l’Assemblée de représentants du peuple au cours de la semaine prochaine. Le bureau de l’ARP qui se réunira lundi 5 février devra arrêter la date lancer une invitation officielle au nouvel élu.

Il est à rappeler que le blogueur élu député fait l’objet de trois affaires en justice, engagées par le parquet militaire en date du 2 et mars et du 28 avril 2017 pour diffamation et offense de l’institution militaire.

Toutefois, selon le député du Courant démocratique Ghazi Chaouachi, Yassien Ayari ne risque pas d’être inquiété car il n’a pas été encore condamné de manière définitive.

Photo Mosaque FM