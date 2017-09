Youssef Chahed « petit fils » de Radhia Nasraoui

Dans son intervention qui a duré 10 minutes et essentiellement axée sur le volet économique, le député de Nidaa Tounes Fadhel Ben Omrane a connu un lapsus qui n’est pas passé inaperçu. S’adressant à Youssef Chahed, pour lui exprimer sa déception face au nombre réduit de femmes que compte son gouvernement, il lui a dit « vous le petit fils de la grande militante Radhia Nasraoui », avant de se rapparier « pardon Radhia Haddad, vous auriez dû penser à élargir votre équipe à plus de femmes ». Et d’ajouter « nous avons beaucoup de compétences féminines qui auraient pu figurer dans votre gouvernement, pour que l’égalité ne reste pas uniquement un slogan creux ».