Youssef Chahed reçu par le président égyptien Abdelfattah Al Sissi

Reçu dimanche matin au palais présidentiel au Caire par le président de la République arabe d’Egypte, Abdel Fattah al-Sissi, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a souligné la volonté de la Tunisie de renforcer la coopération tuniso-égyptienne dans tous les domaines.

En visite officielle de deux jours au Caire pour participer à la 16e session de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne, Chahed a mis l’accent sur l'importance de cette 16e session qui, a-t-il dit, « se veut une occasion pour dresser le bilan de la coopération bilatérale et examiner les moyens de l’impulser et de la hisser au rang de partenariat actif et solidaire ».

Tout en se félicitant de l’évolution des relations de longue date établies entre la Tunisie et l’Egypte et du développement de la coopération fructueuse entre les deux pays au cours de ces dernières années, le chef du gouvernement a jugé indispensable de relancer la Commission sécuritaire mixte tunisio-égyptienne.

A ce propos, il a émis le souhait de voir cette commission se réunir au cours de ce mois.

« La Tunisie et de l’Egypte doivent accroitre leurs capacités en matière de lutte contre le terrorisme », a–t-il lancé.

Youssef Chahed a saisi cette occasion pour réitérer la condamnation par la Tunisie des attentats terroristes perpétrés en Egypte et qui ont fait plusieurs victimes parmi la police, l'armée et les civils et réaffirmer sa solidarité avec ses frères égyptiens et son soutien à leurs efforts de lutte contre le terrorisme.

Par ailleurs, Chahed s’est déclaré satisfait du niveau de concertation et de coordination entre les deux pays sur les défis qui se posent sur la scène régionale ainsi que sur l’ensemble des questions d'intérêt commun.

Selon lui, « cette démarche a contribué à impulser les processus de règlement politique des crises dans la région ».

A ce propos, il a salué le rôle important que joue l’Egypte au double plan régional et arabe au service des intérêts des causes arabes.

Le chef du gouvernement a saisi l’occasion pour transmettre les salutations du président Béji Caïd Essebsi au président Egyptien et ses souhaits de le voir visiter la Tunisie.