Zied Lakhdhar enterre le « Document de Carthage »

Le secrétaire général du parti des patriotes démocrates unifiés « Watad », a souligné que le document de Carthage 2 est désormais caduc, voire « mort-né ».

« Ceux qui nous ont assommés les oreilles par ce document et le gouvernement d'union nationale, se sont vite rendus compte qu'il ne l'est pas en fait et que le document ne vaut pas l'encre avec lequel il a été écrit », a déclaré le leader de ce parti de gauche, jeudi à l'agence TAP, en marge des travaux du deuxième congrès de l'union des diplômés en chômage, tenus jeudi et vendredi à Hammamet.

Lakhdhar a appelé dans ce contexte les partis ayant remporté les élections de 2014 à assumer leurs responsabilités en formant un gouvernement réunissant les conditions propices à la tenue des prochaines élections dans un climat sain.

Il a estimé à cet égard que les prochaines élections seront une occasion pour le peuple d'accorder la légitimité « à ceux dont il estime être dignes de diriger » le pays, tout en rejetant le report du scrutin.

« Cette proposition apportera plus de suspicion, entravera tous les processus, maintiendra le pays dans une situation de tiraillements entre les partis, même entre ceux qui prétendent être en entente », a-t-il indiqué.

Le parti des patriotes démocrates et le front populaire avaient appelé à plusieurs reprises au départ du gouvernement Youssef Chahed, estimant qu'il « représente un danger pour le pays pour avoir accumulé les échecs ».

Exprimant sa surprise de voir le chef du gouvernement « s'accrocher à son poste en dépit du limogeage de plusieurs ministres », Lakhdahr relève que celui-ci n'a pas répondu à ce jour à la demande que lui avait formulée le mouvement Ennahdha de ne pas se porter candidat aux prochaines élections et n'a pas réagi également à l'appel du président de la république pour qu'il demande un renouvellement de confiance au parlement.

« Chahed gouverne avec une légitimité ambigüe », a-t-il estimé à ce propos.