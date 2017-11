80 chefs d'état et de gouvernement au sommet euro-africain à Abdijan

La 5e édition du sommet euro-africain se tiendra demain mercredi 29 novembre sous sa nouvelle appellation à savoir le « sommet UA-UE », dans la capitale ivoirienne Abidjan, avec la participation de 80 chefs d'Etat et de gouvernement et 5300 participants et représentants d'organisations nationales, régionales et internationales.

Ce sommet dont les travaux s'étaleront sur deux jours, réunira 55 pays africains dont la Tunisie représentée par le président Béji Caid Essebsi et 28 pays européens qui axeront leurs débats essentiellement sur les questions de la migration, de la jeunesse, de la paix, et du développement.

A l'ordre du jour également les relations politiques et économiques entre les deux continents et les priorités du partenariat euro-africain au cours de l'étape à venir.

Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a affirmé que ce sommet « se tient à un moment décisif de l'histoire du partenariat entre l'UA et l'UE à l'heure où l'Union africaine entame des réformes visant à conférer davantage d'efficience à ses partenariats stratégiques de sorte qu'ils répondent mieux aux attentes des citoyens africains. »

M.Mahamat a indiqué, par ailleurs que ce sommet « revêt une importance cruciale eu égard à l'importance des discussions qui seront axées sur le thème de l'année de l'Union africaine à savoir exploiter le dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Les débats concerneront donc la catégorie la plus importance de la population africaine constituée de 60 pc de jeunes.

Il a fait observer que « l'UA a reconnu le besoin urgent d'améliorer la situation de la jeunesse africaine. Toute action ou inaction décidée aujourd'hui concernant le développement de la jeunesse aura un immense impact sur les perspectives futures de l'Afrique » a insisté le président de la commission de l'UA.

Il a souligné, par ailleurs, le besoin d'une réorganisation structurelle de l'UA ainsi que d'une redéfinition du partenariat UA-UE sur la base du respect mutuel, de l'égalité, de la liberté et de la solidarité.

A rappeler que le partenariat stratégique adopté par les chefs d'Etat et de gouvernement lors du 2e sommet UE-Afrique tenu en 2007 avait défini la feuille de route 2014-201.

Le 5ème sommet UA-UE se fixe pour objectif de donner une impulsion à la coopération euro-africaine qui a démarré au Caire en l'an 2000 lors du 1er sommet et qui a été consolidée lors du sommet de Lisbonne où les participants avaient appelé à hisser la coopération entre les deux continents basée sur les aides au niveau du partenariat.

Le 3è sommet euro-africain s'est tenu à tripoli en 2010 suivi en 2014 du 4e sommet organisé dans la capitale belge Bruxelles.

