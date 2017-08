Abdellatif Mekki : « Youssef Chahed pourrait-être le candidat d’Ennahdha à la présidentielle» 

Les dernières déclarations du président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi continuent d’alimenter les discussions et de diviser l’opinion publique y compris au sein de son mouvement. Le député et dirigeant d’Ennhadha Abdellatif a réitéré, au cours de son passage dans l’émission Midi Show de ce jeudi 10 août, ses critiques à l’égard de son président et a considéré son appel à Youssef Chahed de ne pas se présenter à l’élection présidentielle comme une erreur de communication. « S’il s’agit d’un conseil, il ne fallait pas le dire en public » a affirmé Mekki qui maintient que le dernier conseil de la Choura n’ pas soutenu Ghannouchi dans ses déclarations. Et puis, a-t-il ajouté « Youssef Chahed pourrait être le candidat d’Ennahdha » !

Sur un autre plan, Abdellatfi Mekki soutient que le mouvement ne doit pas négliger l’élection présidentielle et que cette question sera débattue en son, temps. Pour lui, Rached Ghannouchi est potentiellement candidat de par les statuts du mouvement et c’est à lui que revient la décision de se présenter ou de présenter quelqu’un d’autre soit parmi les dirigeants d’Ennahda ou parmi les personnalités politiques.