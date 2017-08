Abir Moussi : Mohamed Ghariani est « le parrain officiel » du rapprochement entre destouriens et islamistes

Abir Moussi, présidente du Parti Destourien Libre a claché Mohamed Ghariani, le dernier secrétaire général du RCD et l’accuse d’être le « parrain officiel du dialogue et du rapprochement entre les Destouriens et les islamistes du mouvement Ennahdha ». Elle a affirmé que Ghariani a trahi les principes et les idéaux du parti qu’il avait dirigé pendant plus de trois années. « J’étais en désaccord avec lui au sein du RCD. Il prônait le rapprochement avec les islamistes alors que j’étais contre », a-t-elle souligné. « L’histoire dira qui a raison et qui a tort ». La dissolution du RCD a profité à d’autres partis dont notamment Ennahdha lors des élections de l’Assemblée nationale constituante en octobre 2011. Trois ans après, c’est Nidaa Tounes et Béji Caid Essebsi qui ont su bénéficier de l’apport de la « machine du RCD ».

Sur un autre plan, la présidente du PDL a déclaré que son parti a déposé le 24 août une plainte contre Ennahdha pour financement étranger. Elle a réitéré ses accusations contre le mouvement qui, selon elle, « il a reçu des financements de l’Emirat de Qatar, ce qui constitue une menace pour la stabilité du pays ».