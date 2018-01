Afek Tounes resserre les rangs

Le président du bureau politique du parti, Karim Helali a assuré que le Parti « Afek Tounes est sorti de sa crise et se penche actuellement sur les moyens de réussir le prochain scrutin municipal », a déclaré samedi

« Nous sommes résolument engagés à transcender tous les différends et à tourner vers l’avenir », a-t-il dit peu avant le début de la réunion du bureau politique du parti.

« Cette réunion va revenir sur la dernière crise du parti et réfléchir aux modes de gestion des conflits et au processus de prise de décisions », a-t-il indiqué, faisant remarquer que Afek Tounes est en train d’apporter les dernières retouches sur les listes de ses candidats aux prochaines municipales et de définir le mode de sa participation à cette échéance aux côtés de l’Union civile.

Onze partis politiques, y compris Afek Tounes ont convenu de participer aux élections municipales dans des listes communes dans 48 circonscriptions municipales sous l’étiquette « l’Union civile « . Cette décision a été prise à la mi-janvier, à l’issue d’une réunion des secrétaires généraux de la coordination des 11 partis politiques.

A ce propos, il s’est félicité de la création de l’Union civile qui, a-t-il dit, représente une tentative de rassembler le plus grand nombre de sensibilités politiques, d’indépendants et de composantes de la société civile aux fins de rétablir l’équilibre, particulièrement pendant les prochaines échéances électorales.

De son côté, le président du parti « Afek Tounes », Yassine Brahim, a estimé que « la coalition entre les grands partis a échoué politiquement ».

S’exprimant, samedi 27 janvier, en marge de la réunion du bureau politique d’Afek Tounes, Yassine Brahim a ajouté que le gouvernement aussi est en quelque sorte responsable de cet échec, aux plans économique et social, en particulier après l’adoption de la loi de finances pour l’année 2018.

Le fait de quitter la coalition au pouvoir, a-t-il précisé, porte en lui-même une signification, celle de refuser de cautionner la politique actuelle marquée par « des alliances stratégiques contre-nature, vouées à l’échec dès le départ ».

Afek Tounes a, aujourd’hui, choisi de s’allier avec plusieurs partis au sein d’une coalition civile et de se présenter aux prochaines élections sous la même bannière, le but étant de faire front aux partis qui risquent d’utiliser les structures de l’Etat et ses responsables, tels les délégués, les gouverneurs et les ministres, au moment de l’opération électorale.

