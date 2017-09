Affaire Chafik Jarraya : Lazhar Akremi entendu comme témoin

Le juge d'instruction près du tribunal militaire permanent de Tunis a entendu aujourd'hui, lundi 25 septembre 2017, l'ancien dirigeant au sein de Nidaa Tounes l’avocat Akermi comme témoin dans l'affaire de Chafik Jarraya.

Il est à rappeler que Lazhar Akremi a été parmi les premiers à avoir lancé de graves accusations contre l’homme d’affaires controversé Chafik Jarraya qui, selon lui n'a jamais été dans les affaires mais qu'il travaille dans la contrebande et essaie par tous les moyens de fuir la justice. Le 21 mars dernier, il s’est interrogé sur les liens de Jarraya avec le chef terroriste d’Ansar charia, Abou Iyadh et le chef de contrebande Mokhtar El-Orf, récemment arrêté, ou encore avec la disparition des journalistes Sofiane Chourabi et Nadhir Guetari».