Algérie : Abdelaziz Bouteflika candidat à la présidentielle de 2019

Malgré les séquelles d'un accident vasculaire cérébral en 2013, le président algérien Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, sera le candidat du Front de libération nationale (FLN) à l'élection présidentielle de 2019.

Pressé depuis six mois par son camp de briguer un 5e mandat, le chef de l'Etat ne s'est toujours pas exprimé à ce sujet. C'est le patron du FLN, Djamel Ould Abbes, qui a communiqué la nouvelle. « Cette candidature est une revendication de tous les cadres et militants du FLN sur l'ensemble du territoire national », a-t-il ajouté.

Président depuis 1999 et détenteur du record de longévité à la tête de l'Algérie, M. Bouteflika ne fait que de rares apparitions, sur un fauteuil roulant, et ne s'exprime plus en public depuis son AVC. Sa santé fait l'objet de spéculations récurrentes.

L'incertitude autour d'une nouvelle candidature du chef de l'Etat a monopolisé ces derniers mois le débat politique en Algérie, mais semble dans l'immédiat susciter moins d'opposition affichée qu'en 2014, notamment au sein du sérail politique et militaire.

Source : AFP