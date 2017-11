Algérie : le FLN grand vainqueur

Les résultats des élections municipales en Algérie qui se sont déroulées le 23 novembre courant, ont permis au Front de libération nationale (FLN), première force politique à l’Assemblée nationale avec 164 députés, de rafler 603 communes sur 1541. Le Rassemblement national démocratique (RND), partenaire du FLN au gouvernement et deuxième force à l’Assemblée avec 100 députés, rafle 451 communes. Le parti islamiste obtient 49 sièges contre 62 pour le Mouvement populaire algérien (MPA) d’Amara Benyounes, allié du pouvoir.

Les deux partis d’opposition, le Front des forces socialistes (FFS) et le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), obtiennent respectivement 64 et 37 communes. Le parti de l’ancien Premier ministre Ali Benflis, deux fois candidats aux présidentielles de 2004 et 2014, essuie une véritable déculottée en n’obtenant que 5 communes. La défaite est d’autant plus cuisante que Benflis avait obtenu plus d’un million de voix aux présidentielles de 2014.