Alpha Bus Tunisie primé lors du Salon BusWorld 2017

Au cours de la soirée dédiée aux carrossiers bus partenaires, organisée récemment, MAN Truck & Bus AG a remis à Alpha Bus Tunisie, le Prix de meilleur carrossier bus dans la catégorie « Croissance » afin de récompenser son développement exceptionnel de ces deux dernières années. Soit 101% de croissance entre 2015 et 2017 (en comparaison à la période 2013-2015).

Alpha Bus Tunisie qui construit depuis plusieurs dizaines d’années des bus et autocars complets à partir des châssis de bus MAN a vu sa réussite de ces deux dernières années récompensées lors de la soirée spéciale « carrossiers » organisée par MAN au Salon International du Bus de Courtrai (Belgique). Pour l’occasion, près d’une vingtaine de carrossiers et importateurs du monde entier s’étaient retrouvés sur le stand MAN, dans le Hall 2 du Parc des Expositions.

Afin de souligner l’importance du travail des carrossiers bus, les équipes bus de MAN ont décidé de créer en 2017 deux Prix spéciaux : le premier étant dédié à l’Innovation et le deuxième à la Croissance. Alors que le Prix Innovation a été remis au carrossier Gemilang, pour son concept de bus deux étages, à plancher bas, pour Singapour, le Prix Croissance a été remporté par Alpha Bus Tunisie. En effet, entre 2015 et 2017, Alpha Bus Tunisie a été le carrossier bus partenaire qui a construit le plus grand nombre de bus complets à partir de châssis MAN, devant Irizar et Castrosua, atteignant ainsi une croissance de 101% (en comparaison à la période 2013-2015).

M. Moncef Klibi, Directeur Général d’Alpha Bus Tunisie a ainsi reçu le Prix des mains de M. Rudolf Kuchta, Directeur des Ventes Bus du Groupe MAN Truck & Bus AG, en présence de Messieurs Andreas Hellinger, Directeur des activités carrossiers bus et Jan Aichinger, Directeur Produits Bus.

A cette occasion, M. Hellinger a tenu à féliciter M. Klibi et ses équipes : « C’est avec de partenaires professionnels et solides comme Alpha Bus Tunisie que nous pouvons faire la différence auprès des clients. Un bel exemple de partenariat gagnant-gagnant !». A son tour, Monsieur Klibi, qui ne s’attendait pas à recevoir une telle récompense a indiqué : « Je tiens à remercier MAN et en particulier, les équipes des bus pour la confiance qu’ils témoignent à Alpha depuis de nombreuses années. C’est le fruit du travail de toute une équipe passionnée et fière des bus et autocars qui sortent chaque jour de l’usine de montage de Tunis ».