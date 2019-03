ARP : la Cour constitutionnelle renvoyée aux calendes grecques !

Encore une fois, les députés échouent d'élire les membres de la Cour constitutionnelle. La plénière de ce mercredi consacrée à cette opération a commencé avec plus de deux heures de retard. Dès son ouverture, on sentait que ce serait une plénière pour rien. Pourtant on disait que les présidents des groupes parlementaires sont tombés d’accord sur les trois noms restants, sachant que déjà une candidate Raoudha Ouersghini a été élue.

Et alors que le nombre de voix requis est 145, le premier Ayachi Hammami n’a obtenu que 117 voix suivi d’Abdellatif Bouazizi 92 voix et Sana Ben Achour 85 voix. Sachant que 160 députés ont participé au vote.

Il a fallu un autre tour et le résultat n’a pas changé. Pis, le nombre de voix obtenus par les trois premiers ont obtenu respectivement 78 pour Ayachi Hammami, 77 pour Sana Ben Achour et 61 pour Abdellatif Bouazizi.