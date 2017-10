Arrestation de l’auteur du post scandaleux envers Feu Slim Chaker

On apprend que l’auteur du statut scandaleux portant atteinte à la mémoire de Feu Slim Chaker, un certain Slah Kchouk qui se dit président du parti « les pirates » a été arrêté par les forces de l’ordre. Ce denier s’est illustré par un post dans lequel il a manqué de respect envers un homme rappelé à Dieu et dont tout le monde loue les qualités humaines et les compétences professionnelles.

Il est à rappeler que la réaction a été unanime pour dénoncer et condamner ce genre de pratiques de la part de ce « cyberdissident » qui n’est pas à sa première bévue.

« Il ne faut pas que ce genre d’écarts condamnable passe sous silence. Il faut qu’il soit identifié, poursuivi par la justice et châtié d’une manière exemplaire, avons-nous écrit dans un précédent article.