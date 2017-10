Arrestation des assassins du chauffeur de taxi à Médenine

Les brigades de recherche et d’investigation et de recherches judiciaires de la Garde nationale à Médenine ont réussi dans l’après-midi du vendredi 6 octobre 2017 à arrêter deux individus accusés dans le meurtre d’un chauffeur de taxi à la ville, a indiqué Khelifa Chibani, porte-parole de la direction générale de la Garde nationale dans une déclaration à l’agence TAP.

Chibani a ajouté que les assassins sont âgés de 20 et 21 ans. Ils habitent dans la région de Ksar Jedid à la délégation de Beni Khedache au gouvernorat de Médenine. Ils ont reconnu leur crime. Ils avaient pour but de dérober l’argent en possession du chauffeur du taxi. Ils ont été mis en détention provisoire sur ordre du ministère public.

Le meurtre a eu lieu le 25 septembre dernier. La victime est âgée de 43 ans et il a été agressé durant une course à la route de Béni Khedache. Le chauffeur du taxi a succombé à ses blessures dans la nuit entre le 3 et le 4 octobre.

Le véhicule de la victime a été trouvé par les unités de la Garde nationale le 26 septembre 2017 suite à une opération de ratissage à la région de Henchir Majel à Médenine.