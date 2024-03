Athénée Thalasso & Spa de Djerba, un havre de bien-être certifié ISO 17680

Le centre Athénée Thalasso & Spa, situé au cœur de l’hôtel Radisson Blu Palace Resort & Thalasso Djerba 5*, fleuron de l’hôtellerie à Djerba vient de recevoir la certification ISO 17680 Tourisme et Services Connexes – Thalassothérapie de la part de l’organisme public INNORPI et devient de ce fait l’unique centre au monde aujourd’hui à avoir cette certification.

Cette nouvelle distinction a été célébrée lors d’une cérémonie conviviale qui a réuni les responsables de l’hôtel, les représentants de l’INNORPI, de l’ONTH (Office national du thermalisme et de l’hydrothérapie), du commissaire régional du tourisme Djerba Zarzis ainsi que des invités de marque et des clients de l’hôtel.

Il est important de préciser que la norme ISO 17680 est une norme initialement Tunisienne qui est devenue internationale à la suite d’efforts conjoints entre l’INNORPI et l’ONTH selon les précisions de Mme Anissa Chamakh, responsable Management de la qualité et accréditations à l’INNORPI. Il s’agit d’une norme qui englobe cinq domaines clés, comprenant la qualité de la conception et du développement des infrastructures, l'évaluation des installations et équipements, l'évaluation des ressources humaines et de la formation, l'accent mis sur les meilleures pratiques et les politiques environnementales, et une attention méticuleuse au transport, au stockage, et à la manipulation des matières premières utilisées dans les traitements de thalassothérapie (eau de mer, boue, algues, etc.).

L'obtention de cette certification prestigieuse par le centre Athénée Thalasso & Spa a impliqué des inspections approfondies menées par des représentants de l'INNORPI et l’ONTH, travaillant en étroite collaboration avec des experts en conformité et tous les intervenants du Centre Athénée Thalasso & Spa. Les audits rigoureux et les évaluations complètes ont validé les procédures et systèmes du centre à chaque étape, assurant une conformité totale avec la norme ISO 17680.

M. Kais Nabli, directeur du centre, a exprimé à cet égard sa gratitude, déclarant : "Cette certification confirme notre engagement inébranlable à mettre en œuvre des critères rigoureux garantissant la qualité de nos services, la sécurité de nos installations, et l'expertise de nos équipes, le tout conforme aux normes internationales."

Kais Nabli, Directeur du centre Athénée et Anissa Khamakh de l'INNORPI

Et d’ajouter : « Je tiens à remercier toute notre équipe pour son implication dans les différentes phases de certification qui ont abouti à cette belle reconnaissance qui nous permet aujourd’hui de confirmer notre place de leader dans l’offre en matière de thalassothérapie en Tunisie ».

La Tunisie, 2ème destination bien-être au monde

La Tunisie se positionne en tant que 2ème destination mondiale de thalassothérapie (en termes de nombre de centres) derrière la France. A Djerba-Zarzis, 13 centres de thalasso et spa sont actuellement en activité. Mais malgré cette forte position, M. Hichem Mahouachi, commissaire régional au tourisme Djerba Zarzis souligne que le secteur reste à la recherche d’une meilleure visibilité : « En 2023, sur les 1 million et 100 milles touristes qui ont visité l'île de Djerba, seulement 11 000, soit 1%, ont choisi la thalassothérapie. Cette situation souligne la nécessité pour la Tunisie de redorer son image en tant que destination de bien-être, en investissant davantage dans les équipements, la communication et le marketing. »

La certification ISO 17680 joue un rôle crucial dans l'établissement de la confiance entre les centres de thalassothérapie et leurs clients, en garantissant le respect des normes internationales en matière de qualité et de sécurité.

Hichem Mahouachi, commissaire régional au tourisme Djerba Zarzis et Mohamed Jerad, directeur général du Radisson Blu Palace Resort & Thalasso Djerba

Pour M. Mohamed Jerad, directeur général du Radisson Blu Palace Resort & Thalasso Djerba, cette certification est une étape importante dans l'amélioration continue des services offerts par l'hôtel. Il souligne également le courage et l'engagement du groupe UTIC, propriétaire de l'hôtel, qui en pleine période de Covid et alors que tous les hôteliers étaient préoccupés par les contraintes financières, le groupe a investi dans un programme de rénovation sur 4 ans pour moderniser l'établissement, qui à la date du 1er mai 2024 sera à 100% rénové. Il déclare « Cette certification vient hisser encore plus haut la qualité de nos prestations et renforce la réputation de l'Athénée Thalasso & Spa et du Radisson Blu Palace Resort & Thalasso Djerba en tant que destination de thalassothérapie de premier plan en Tunisie, offrant des services de qualité supérieure et un environnement propice à la détente et au bien-être. »

Un Centre de haute qualité et aux multiples distinctions

Le centre Athénée Thalasso & Spa, déjà distingué à maintes reprises depuis son ouverture en 1998, continue de briller avec l'obtention de la certification ISO 17680. En effet, il a été récompensé par un "Oscar Tourisme et Santé" en 2000 par la FIJET, labellisé SPA-A par l’Association française de spa en 2012, et a reçu l’Award de « Meilleur centre en Méditerranée » en 2015 par le magazine « Voyages & Hôtels de Rêve ». De plus, il a obtenu les certifications Aqua-Check et Spa-Check délivrées par INTERTEK en 2019.

S'étendant sur une superficie de 3500 m², le centre propose une variété de prestations haut de gamme, allant des soins de thalassothérapie aux massages du monde en passant par les traitements thérapeutiques et les soins de beauté Cinq Mondes et Thalgo. Parmi les cures phares, on retrouve « Mer et Arômes du Monde » pour une expérience sensorielle, « Détox » pour la régénération du corps et de l’esprit, « Bioénergie » pour le rétablissement de l’équilibre, « Relaxation » pour l’apaisement, « Minceur » pour la revitalisation de la silhouette et « Beauté » pour répondre aux attentes spécifiques des curistes.

En mettant en avant l'utilisation de produits naturels et bio issus du terroir tunisien, le centre valorise les bienfaits de ces produits tout en offrant une approche authentique et locale. Des programmes spécialisés pour la minceur, la détoxification, ainsi que des traitements dédiés à l’arthrose et aux jambes lourdes font également partie des offres proposées, avec pour objectif commun le bien-être et la revitalisation.

Le centre propose également plusieurs soins inédits, tels que la lithothérapie et la myothérapie, ainsi qu'une section High-Tech offrant des soins de pointe pour la minceur et le traitement antirides. Les praticiens du centre sont reconnus comme des spécialistes dans leur domaine, garantissant un niveau de compétence très élevé et une expérience client exceptionnelle.

Jihene BH avec communiqué