Aymen Abdennour s’engage avec L’Olympique de Marseille

Les dirigeants de l'OM ont trouvé un accord avec Valence CF, sur un prêt probablement de 2 ans du défenseur international tunisien Aymen Abdennour((28 ans, 57 sélections) qui portera le numéro 13. Ce dernier a confirmé dans un long message publié sur son compte Instagram son départ de Valence, où il évoluait depuis deux saisons. « Chaque fin annonce un nouveau départ comme on dit. Aujourd'hui mon aventure avec le FC Valence s'achève pour un nouveau défi ailleurs. À l'occasion, je tiens à remercier tous les responsables, Mr le Président du club, Mr vice président, le staff technique et médical et toute personne de près ou de loin que j'ai rencontrée au sein de cette famille très soudée et qui ne cesse d'évoluer. Ma pensée très forte va aussi vers mes coéquipiers qui vont me manquer .J'ai vraiment passé deux saisons des plus formidables avec vous. J'espère que cette nouvelle saison sera la vôtre. Je tâcherai toujours de vous suivre mes amis. Et parce que le meilleur reste pour la fin un grand MERCI pour les supporters valenciens pour leur loyauté et leurs messages encourageants. Vous êtes formidables. Je ne vous oublierai jamais. Je suis vraiment très fier d'avoir porté votre maillot. Amunt Valencia ! ».