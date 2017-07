Breeze on pool : Le nouveau temple des soirées branchées

La saison estivale revient en force avec Breeze on pool, le nouveau restaurant-bar-lounge qui vient d’ouvrir ses portes aux vacanciers les plus branchés.

Idéalement situé à l’hôtel Le Royal Hotel and Resorts –Hammamet, en plein cœur de la station balnéaire de Yasmine Hammamet, Breeze on pool sera le rendez-vous de toutes vos sorties, dîners et soirées entre amis.

Du haut de sa vue sur mer imprenable, et avec sa programmation riche en animations, Breeze on pool proposera durant tout l’été une saison follement branchée.

Les meilleurs live bands qui déchainent et les DJs les plus en vogue enflammeront la scène tandis que les barmen proposeront des cocktails à la fois recherchés et des classiques revisités.

« Nous sommes fiers d’annoncer l’ouverture du Breeze on pool. Cette nouvelle adresse permettra d’une part d’enrichir l’expérience globale de la clientèle de l’hôtel Le Royal Hammamet et permettra d’autre part d’offrir un nouveau lieu branché et décontracté, où la gastronomie raffinée rencontre la fraicheur des cocktails» affirme M. Khaled Gnaba Directeur Général du Royal Hammamet.

« Offrant une vue époustouflante sur la mer méditerranée et dans un décor moderne et aérien, Breeze on pool, qui peut accueillir jusqu’à 240 clients, se distingue par sa carte à la fois recherchée et contemporaine ainsi que son ambiance lounge branchée. L’endroit peut également être privatisé pour des soirées spéciales » déclare M. Anis Suissi, Executive assistant manager du Royal Hammamet.

Une ambiance branchée pour des soirées déchainées

Ancré dans son époque, Breeze on pool reflète la diversité. En effet, du déjeuner « on pool » au dîner au « rooftop », Breeze on pool change d’atmosphère au fil de la journée, grâce à de nombreux groupes invités, qui créeront une ambiance festive et singulière pour le plaisir de sa clientèle.

Une Cuisine raffinée pour éveiller vos papilles

Entouré d’une équipe de professionnels, créative et toujours à la recherche d’innovation, le Breeze on pool propose des cocktails modernes et colorés, pour rafraichir sa clientèle durant les journées de canicule, le tout dans un cadre idyllique. Outre ses boissons hors du communs, le Breeze on pool propose une carte de tapas gastronomiques pour régaler vos papilles.

Au programme pour l’été :

Des live bands : Khnefess, The Crave, Skaramoutcha , Vintage, Lina Ben Ali, Jac Band, Rebellion….

Des live solos : Fahmi Riahi, Yassine Taktek, Billy Atbi, Ryma Nakkach, Imen Maherzi…

Les DJ’s : Maroo, Gambour, Rayhane, Fathi Black, Momo Ben Salem, Momo Junior, HRIGA…

Le Breeze est ouvert tous les jours :

- Pour les pool parties de 13h à 20h

- Pour les soirées on roof : de 22h à 2h du matin

Pour toute information ou réservation appelez le 21 951 951.

Pour le programme, suivez-nous sur la page facebook Breeze : https://www.facebook.com/Breeze-614095325420110/