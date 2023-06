Clap de fin pour le projet Ebsomed : Promouvoir le développement économique et les échanges euro-méditerranéens

Le séminaire de clôture du projet Ebsomed en date du 16 juin 2023 a marqué un événement significatif, réunissant les partenaires du projet, les bénéficiaires et les représentants de la Commission européenne au siège du Comité économique et social européen (CESE) à Bruxelles.

Mme Jihen Boutiba, Directrice exécutive d'EBSOMED et Secrétaire Générale de BUSINESSMED

Cette réunion a été le point culminant d'une entreprise de plus de cinq ans, caractérisée par un travail acharné et des réalisations remarquables.

Dirigé par l'Union des confédérations méditerranéennes d'entreprises (BUSINESSMED) et mis en œuvre par un consortium de six partenaires, dont EUROCHAMBRES (Association des chambres de commerce en Europe), ASCAME (Association des chambres de commerce en Méditerranée), ANIMA Investment Network, CAWTAR (Centre des femmes arabes pour la formation et la recherche) et GACIC (Chambres de commerce germano-arabes), le projet Ebsomed a joué un rôle significatif dans la promotion du développement économique inclusif et des échanges au sein de la région euro-méditerranéenne.

L'une des réalisations majeures du projet a été la création de la plateforme innovante Business Country Desk (BCD), qui a facilité des connexions fructueuses entre les entreprises de la région. Le président d'OpenMed, Emanuele Cabras, a souligné l'importance d'Ebsomed dans le développement des relations entre les individus, y compris dans le monde des affaires. Il a salué le travail accompli par Jihen Boutiba, chef de file du projet, ainsi que par l'ensemble des partenaires du consortium.

Tarek Cherif, président du réseau ANIMA, a exprimé sa fierté pour le projet, tout en mettant en évidence les défis auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs de la région. Il a appelé les structures représentées dans le réseau ANIMA à offrir plus d'espoir aux jeunes et à promouvoir une intégration euro-méditerranéenne plus solide. Il a salué l'impact transformateur d'Ebsomed sur la région, en particulier en temps de crise, soulignant la nécessité d'insuffler de l'espoir et de garantir des conditions de vie dignes aux jeunes de la région.

Barbara Giacomello, présidente de BUSINESSMED, a souligné la création d'un vaste réseau impliquant plus de 3 000 organisations commerciales et la facilitation d'opportunités commerciales illimitées pour 450 personnes. Le projet s'est également concentré sur le renforcement des capacités, impliquant 534 organisations dans le processus.

Soukaina Bouraoui, présidente du réseau CAWTAR, a mis en évidence l'importance du développement de réseaux solides et de la promotion de la résilience au sein du consortium. Elle a exprimé sa volonté de poursuivre la collaboration entre les membres du consortium, déclarant : "Ensemble, nous pouvons accomplir davantage." Elle a présenté le travail réalisé dans le cadre du projet CAWTAR, mettant l'accent sur la promotion de la participation des femmes dans l'écosystème commercial méditerranéen et leur accès aux postes de décision. L'intégration de la dimension de genre a été un principe fondamental d'Ebsomed, avec plus de 2 700 femmes participantes, illustrant l'engagement du projet en faveur de l'autonomisation des femmes et des jeunes.

Alaa Ezz, représentant de la Commission européenne, a salué le succès du projet Ebsomed, mené pour la première fois depuis le sud de la Méditerranée, et a mis l'accent sur l'importance de promouvoir la parité hommes-femmes dans le cadre du projet.

Les résultats présentés lors de l'événement ont démontré l'impact concret d'Ebsomed sur le paysage économique euro-méditerranéen. BUSINESSMED, en tant que coordinateur du projet, a souligné l'importance des études par pays, du renforcement des capacités, des rencontres B2B et de la plateforme BCD pour le développement économique de la région.

Les partenaires du projet ont également partagé leurs expériences et leurs réussites. Luis Miranda, directeur du projet ASCAME, a présenté les activités innovantes de son organisation, tandis que Soukeina Bouraoui, présidente de CAWTAR, a mis l'accent sur l'autonomisation des femmes dans l'écosystème commercial méditerranéen. Emmanuel Noutary, délégué général d'ANIMA, a souligné l'impact tangible d'Ebsomed et a exprimé sa volonté de poursuivre les efforts de collaboration pour renforcer les échanges économiques et commerciaux dans la région euro-méditerranéenne.

Autonomisation des femmes et participation active

Le séminaire de clôture a également mis en avant certains projets emblématiques issus du programme Ebsomed. Parmi eux, le développement d'un réseau d'incubateurs et d'accélérateurs d'entreprises dans la région qui a été salué pour son rôle dans le soutien à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Des initiatives visant à promouvoir l'égalité des sexes dans le secteur économique ont également été présentées, soulignant l'importance de l'autonomisation des femmes et leur participation active dans les activités commerciales.

Le séminaire s'est conclu par des mots d'encouragement et de remerciement de la part des différents intervenants. Tous ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats obtenus par le projet Ebsomed et ont souligné l'importance de poursuivre les efforts de collaboration pour consolider les avancées réalisées.

Le projet Ebsomed a véritablement contribué à renforcer les liens économiques et commerciaux entre les pays de la région euro-méditerranéenne, favorisant ainsi le développement économique inclusif et durable. Grâce à la plateforme Business Country Desk (BCD) et aux actions de renforcement des capacités, de nombreux entrepreneurs et entreprises ont pu bénéficier d'un soutien concret pour développer leurs activités et créer des opportunités d'affaires.

Alors que le projet Ebsomed arrive à son terme, il laisse derrière lui un héritage solide et une base de collaboration durable entre les acteurs euro-méditerranéens. Les partenaires du projet restent déterminés à poursuivre leurs efforts pour favoriser les échanges et le développement économique dans la région.

Ainsi s'achève le projet Ebsomed, mais l'esprit de coopération et d'échange qu'il a instauré continuera de guider les actions futures visant à renforcer les liens entre l'Europe et les pays méditerranéens.

JBH