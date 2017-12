Congrès CGTT : appel à la consécration du pluralisme syndical

Le secrétaire général de la Confédération générale tunisienne de travail (CGTT), Habib Guiza a appelé à la consécration du pluralisme syndical et à associer son organisation aux négociations sociales.

S’exprimant à l’ouverture, samedi au palais des congrès à Tunis, du 2e congrès national de la CGTT sous le signe « la confédération, syndicat citoyen d’avenir » et dont les travaux se poursuivront les 3 et 4 décembre à Hammamet, Guiza a fait savoir que la Confédération compte, aujourd’hui, 90 mille adhérents et qu’il est inadmissible d’ignorer leurs revendications.

Les gouvernements qui se sont succédé après la révolution du 14 janvier 2014 ont consacré l’hégémonie de l’UGTT, a-t-il déclaré à la TAP.

Ce congrès vise, selon Guiza, à renouveler l’action syndicale à travers l’élaboration d’une stratégie comportant trois volets à savoir la création d’une organisation syndicale moderne et démocratique, l’instauration d’un nouveau modèle sociétal à travers la proposition d’un nouveau contrat social et la contribution au parachèvement de l’édification démocratique dans le pays.

De son côté, Mohamed Ali Guiza, membre de la CGTT a souligné que la confédération œuvre à créer de nouvelles alternatives sociales à travers la mise en place d’un mécanisme d’intégration professionnelle et citoyenne des jeunes sans emploi et l’amélioration des prestations fournies par les services publics dans les domaines de la santé, du transport, de l’éducation et du logement social.

Il a indiqué que des campagnes seront organisées dans les différentes régions de la République en collaboration avec plusieurs associations afin de sensibiliser à l’importance de la conscience citoyenne et préparer une charte citoyenne en vue de garantir l’emploi décent et des services publics de qualité.

Le syndicaliste a ajouté que le congrès examinera une nouvelle approche de formation des cadres syndicaux, en veillant au rajeunissement des adhérents et au renforcement de la présence de la femme.

Les congressistes vont élire un nouveau comité directeur composé de 41 membres qui procèdera, ensuite, à l’élection du bureau exécutif confédéral qui regroupera 11 membres.

Plusieurs personnalités politiques ont assisté à l’ouverture du congrès dont le secrétaire général du parti “Tounes Awalan” (la Tunisie d’abord), Ridha Belhaj, le député, Mongi Rahwi et le président de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), Tarek Cherif.