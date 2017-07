Cour des Comptes : recrutement d’amnistiés et des blessés de la révolution « incompétents et indisciplinés »

Les bénéficiaires de l’amnistie générale et les familles des martyrs et des blessés de la révolution (17 décembre 2010/14 janvier 2011) recrutés dans le cadre des concours organisés par les ministères de l’Education (8575 agents) et le ministère de la Jeunesse et du Sport (451 agents) ne répondent pas toujours aux conditions requises, selon le 3ème rapport de la Cour des comptes.

Les besoins réels ont été dépassés dans plusieurs fonctions, ce qui a engendré un coût supplémentaire de 110,737 millions de dinars pour le ministère de l’Education et de 35,539 millions de dinars pour le ministère de la Jeunesse et du Sport à la fin 2015. Les salaires accordés à ces bénéficiaires ont déjà atteint, à la fin de 2015, 336,392 millions de dinars pour l’Education et 21,843 millions de dinars pour la Jeunesse.

D’après le rapport, certaines recrues parmi les amnistiés et les blessés de la révolution sont indisciplinés et n’ont pas fait preuve de bonne moralité. Des poursuites judiciaires ont même été engagées à l’encontre de certains d’entre eux. La compétence scientifique et pédagogique faisait, également, défaut à ces recrues, ce qui impacte la qualité de l’enseignement et de l’avenir des élèves.

La cour a noté un retard dans la promulgation des textes d’application des dispositions juridiques relatives au recrutement exceptionnel des bénéficiaires de l’amnistie générale et l’absence de date butoir pour exercer le droit de retour au travail.

Le rapport présenté jeudi, jeudi 29 juin, précise que, jusqu’à mai 2016, 2.792 personnes parmi les bénéficiaires de l’amnistie générale et les membres des familles des martyrs de la révolution ont été recrutés directement, par le ministère de l’Education et 555 personnes par le ministère de la Jeunesse et du Sport, soit respectivement 21% et 22 % des recrutements dans le secteur public. Les salaires qui leur ont été remis ont atteint 73,353 millions de dinars, alors que 8,512 millions de dinars sont dépensés respectivement par les ministères de l’Education et de la Jeunesse et du Sport.

En 2013 et 2014, quelque 114 millions de dinars ont été transférés de budget de l’Etat et au profit des caisses sociales au titre de cotisations sociales couvrant la période de renvoi, pour les bénéficiaires de l’amnistie générale.

La liste officielle des martyrs et des blessés de la révolution a été entachée par plusieurs erreurs avec 109 personnes qui ne sont pas véritablement des martyrs, dont 13 parmi eux ont été nommés au ministère de l’Education.

A noter que jusqu’à la fin de mai 2016, aucune liste définitive des martyrs et blessés de la révolution n’a été publiée, toujours selon la Cour des comptes.