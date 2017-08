Daesh revendique l’attentat de Barcelone

L’organisation terroriste Daesh a revendiqué l’attentat meurtrier près de La Rambla à Barcelone, jeudi après-midi qui a fait au moins 13 morts et 80 blessés, rapporte le journal le Monde dans son édition électronique.

Vers 17 heures, une camionnette a foncé dans la foule sur la place de la Catalogne, puis sur la Rambla, l’avenue la plus touristique de la capitale de la région, tuant au moins treize personnes et en blessant plus de quatre-vingt autres.