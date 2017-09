Démantèlement d’un réseau de falsification de visas

Un réseau international spécialisé dans la falsification des visas Schengen et autres documents officiels a été démantelé, le 22 septembre dernier, par les agents de la sous-direction des affaires criminelles de la police judiciaire, annonce mardi un communiqué du ministère de l’intérieur.

Quatre membres du réseau ont été appréhendés et du matériel utilisé dans leur trafic saisi dont six passeports, les originaux de 3 visas falsifiés, 19 tampons, une unité centrale, un scanner, un séchoir à ongles et 3 téléphones portables, outre la somme de 3 mille dinars, précise le communiqué.

Le ministère public a autorisé le placement en garde à vue des suspects en attendant la poursuite de l’enquête, indique-t-on de même source.