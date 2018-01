Des manifestations nocturnes dans plusieurs régions

Des manifestations ont éclaté dans certaines régions de la république et continuent en cette nuit. A la Cité Al Intilaka de Tunis, des jeunes se sont rassemblés dans la nuit au niveau du terminus des lignes de bus et de Métro s pour protester contre la cherté de la vie, et les dernières hausses de prix. Certains d’entre eux se sont attaqués s’attaquer aux forces de l’ordre en jetant des projectiles sur les voitures de passage. D’autre sont pillé un magasin.

Non loin de la cité Intilaka, Ettadhamen au gouvernorat de l’Ariana a connu dans la même soirée des manifestations. Une centaine de jeunes ont brulé des pneus et des poubelles ont été incendiés. Ceci a poussé les unités sécuritaires à utiliser le gaz lacrymogène, a indiqué le correspondant de Mosaïque FM Houssem Bouhali.

Un groupe d’individus à la délégation d’El Gtar à Gafsa s’est introduit ce lundi 8 janvier 2018 à l’intérieur du siège de sécurité nationale déserté par les agents.

A Tebourba du gouvernorat de la Mannouba,

des manifestants se sont introduits à l’intérieur du siège de la délégation. Ils ont cassé des meubles qui se trouvaient sur place et ils ont tenté de mettre le feu dans le siège de la délégation. Ils ont aussi attaqué un magasin situé dans la région en plus du blocage de la voie ferrée.

Des renforts sécuritaires sont arrivés sur place. Les agents ont utilisé le gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Plusieurs d’entre eux ont été blessés.

A Feriana au gouvernorat de Kasserine, des affrontements ont éclaté entre un groupe de jeunes et les unités sécuritaires qui ont riposté en utilisant du gaz lacrymogène pour disperser des jeunes.

La délégation de Sbeitla au gouvernorat de Kasserine connait aussi des affrontements entre des habitants et les forces de l’ordre. La riposte était aussi avec du gaz lacrymogène.

Dans la même région Thala connait sa deuxième nuit d’affrontements nocturnes. Selon des sources sécuritaires, l’ampleur des affrontements n’est pas importante.

Aux délégations de Bouhajla et Oueslatia au gouvernorat de Kairouan, des manifestants ont réclamé l’emploi, le développement et l’emploi.

A Melloulèche au gouvernorat de Mahdia, les manifestants ont brûlé ce lundi 8 janvier 2018 des pneus et ils ont fermé la route entre Sfax et Chebba pour protester contre la hausse des prix et la dégradation de leur situation sociale.

A El Gtar à Gafsa, des manifestants se sont introduits à l’intérieur du siège de sécurité nationale déserté par les agents. Des individus ont défoncé les portes et ils ont dérobé le dépôt de tabac de la région.