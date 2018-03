Des membres des bureaux de vote des élections de 2011 ont rejoint Daesh

80 membres des bureaux de vote lors des élections de l’Assemblée nationale constituante en octobre 2011 ont rejoint l’organisation terroriste Daesh, rapporte le quotidien « Achoruouk » dans son édition de ce mardi 6 mars 2018.

Ils ont été choisis par la première Isie dirigée à l’époque par Kamel Jendoubi, selon les mêmes critères annoncés dernièrement dans un communiqué de l’Instance pour les municipales.

D’après la même source, ils appartenaient à l’organisation « Ansar Achariaa » et ils ont obtenu des passeports après avoir terminé leur « mission électorale » dans les bureaux de Tunis, Ben Arous, Sfax, Gabes et Médenine. Ils ont alors rejoint leur « parton » Abou Yadh. Certains d’entre eux ont été tués et d’autres s’attendent le moment propice pour rentrer au pays.